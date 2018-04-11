Прибрежный район Сирии закрыли для проведения учений ВМФ России

Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии, следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет "Калибр" фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.

Кроме того, американское издание Stars and Stripes сообщало, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока.