Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

В Параде Победы в Москве впервые будут участвовать роботы


Робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" могут принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях", - сказал собеседник агентства.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в параде также впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".

По словам главкома, всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робототехнический комплекс "Уран-6"  предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации