В Параде Победы в Москве впервые будут участвовать роботы

Робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9" могут принять участие в Параде Победы на Красной площади в Москве, как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Роботы на днях прибыли в Алабино для участия в репетициях", - сказал собеседник агентства.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщал, что в параде также впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".

По словам главкома, всего в параде будет задействовано 73 летательных аппарата, более 120 единиц техники и 12 тысяч военнослужащих.

Боевой робототехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения танков. Робототехнический комплекс "Уран-6" предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий.