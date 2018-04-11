Время в Ереване: 11:07:36,   11 Апрель

Испанский журналист упал со стула в прямом эфире


Глава крупного испанского издания ABC с криками упал со своего кресла по время телевизионного интервью. Запись опубликовало издание Daily Mail, передает Арменпресс.

Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Директор газеты ABC Биейто Рубидо Рамонде (Bieito Rubido Ramonde) приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно на свое место ему не удалось. Стул на колесах буквально выкатился из-под него.

 




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