Испанский журналист упал со стула в прямом эфире

Глава крупного испанского издания ABC с криками упал со своего кресла по время телевизионного интервью. Запись опубликовало издание Daily Mail, передает Арменпресс.

Конфуз произошел в прямом эфире канала A24. Директор газеты ABC Биейто Рубидо Рамонде (Bieito Rubido Ramonde) приподнялся с кресла, чтобы поприветствовать интервьюера и пожать ему руку, однако сесть обратно на свое место ему не удалось. Стул на колесах буквально выкатился из-под него.