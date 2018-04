Против газеты, опубликовавшей материалы о замешанности членов семей Эрдогана и Йылдырыма в оффшорных скандалах, возбуждено дело

Против газеты Evrensel, опубликовавшей материалы Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) о замешанности членов семей Эрдогана и Йылдырыма в оффшорных скандалах, возбуждено дело. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.

С иском против газеты выступили зять Эрдогана Берат Албайрак и его брат – Серхат Албайрак. Они обвиняют СМИ в «оскорблении и клевете».

Ответственному за отдел новостей газеты Чхыру Сары грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) разместил на своем сайте архив об офшорной деятельности мировых политиков, лидеров компаний, их родственников и партнеров. Как передает «Арменпресс», в материалах, получивших наименование Paradise Papers, 13,4 миллиона документов, уточняет Express. В перечень лиц, в частности, попали президент США Дональд Трамп, королева Великобритании Елизавета II, чиновники и менеджеры крупных компаний — Apple, Uber и других. Всего в списке более 120 человек.

В том числе, в центре нового офшорного скандала оказались сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы.

В материалах консорциума говорится, что сыновья премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма – Эркам и Бюлент Йылдырымы, являются собственниками 2 компаний, зарегистрированных на Мальте. Первая компания - Hawke Bay Marine Co. Ltd, была создана в апреле 2004 года, она владеет грузовыми судами и занимается фрахтом. Вторая компания - Black Eagle Marine Co. Ltd, была создана в 2007 году. Директором обеих компаний является Эркам Йылдырым, в то же время владеющий большей частью акций.

Как сообщает Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), Эркам и Бюлент Йылдырымы отказались комментировать опубликованные материалы. Семья зятя Эрдогана – министра энергетики Турции Берата Албайрака, также оказалась в центре нового офшорного скандала Paradise Papers. В частноси, затронуто имя его брата. Брат министра энергетики Турции Берата Албайрака – Серхат Албайрак, является руководителем компании Frocks International Trading Ltd, зарегистрированной на Мальте. Кроме того, в этой компании зарегистрированы сотрудники турецкой компании Çalık Holding, которую до 2007 года возглавлял Серхат Албайрак, а затем - зять Эрдогана , министр энергетики Турции Берат Албайрак.