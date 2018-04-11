Британка "отстегнула" нос в прямом эфире
Англичанка Джейн Хардман, страдающая от аутоиммунного заболевания, в прямом эфире утреннего телешоу This Time Next Year показала последствия своего недуга, "отстегнув" нос и вернув его на место, передает Арменпресс.
Она рассказала, что гранулематоз лишил ее носа, и врачи создали для нее косметический протез на магнитах. Для этого ей пришлось вживить магнитные крепежи в кости лицевого черепа.
Гранулематоз Вегенера — тяжелое быстропрогрессирующее заболевание, захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, почек, легких и других органов.
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