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Бако Саакян провел совещание по вопросам проведения в Арцахе экономического форума


11 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам, касающимся программы проведения этой осенью в Арцахе экономического форума с участием армянских деловых кругов Ливана, а также сотрудничества между армянской общиной Ливана и Арцахом в образовательной и гуманитарной сферах. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

С соответствующим докладом выступил Постоянный представитель Республики Арцах в Ливане и на Ближнем Востоке Каро Кебабджян.
Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных ведомств по осуществлению намеченных работ.
В совещании принял участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.


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