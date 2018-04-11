Бако Саакян провел совещание по вопросам проведения в Арцахе экономического форума

11 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян провел рабочее совещание по вопросам, касающимся программы проведения этой осенью в Арцахе экономического форума с участием армянских деловых кругов Ливана, а также сотрудничества между армянской общиной Ливана и Арцахом в образовательной и гуманитарной сферах. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

С соответствующим докладом выступил Постоянный представитель Республики Арцах в Ливане и на Ближнем Востоке Каро Кебабджян.Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных ведомств по осуществлению намеченных работ.В совещании принял участие госминистр Араик Арутюнян, другие должностные лица.