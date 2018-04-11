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СМИ: жертвами крушения Ил-76 в Алжире могли стать 200 военнослужащих


Не менее 200 военнослужащих могли погибнуть в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в среду утром в Алжире. Он упал вскоре после взлета с аэродрома военной базы в Буфарике в 50 км к югу от столицы страны - Алжира. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал AlHadath.

Сразу после падения борт загорелся.

 




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