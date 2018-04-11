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СМИ: 200 человек погибли при падении самолета на севере Алжира


По меньшей мере 200 человек погибли в результате падения военного самолета на севере страны. Как сообщила в среду газета "Аш-Шарк аль-Аусат", в катастрофе погибли свыше 200 человек, передает Арменпресс.

Инцидент произошел в провинции Блида близ аэропорта города Буфарик.

Подробности произошедшего уточняются.



 




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