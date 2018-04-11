Кавказский леопард возвращается в заповедник «Хосровский лес»

Впервые фото-ловушки Всемирного фонда дикой природы (WWF) зафиксировали на территории заповедника «Хосровский лес» особь вида «кавказский леопард». На фото – молодой самец, который ранее н и разу не попадал на снимки фото-ловушек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства по охране природы Армении.

Комментируя этот факт, министр по охране природы Армении Арцвик Минасян сказал: «Министерство по охране природы Армении придает важность развитию охраняемых территорий и охране природы, в том числе, с позиций развития экотуризма. Съемки с установленных фото-ловушек показывают, что природа после прошлогоднего пожара на территории заповедника «Хосровский лес» восстанавливается. Если сюда вернулся леопард, значит, здесь у него достаточно дичи для пропитания. Это настоящее достижение, которое стало возможным благодаря совместным усилиям Министерства по охране природы Армении, сотрудников заповедника «Хосровский лес», Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Фонда природы Кавказа (CNF)».

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