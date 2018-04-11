Королева Великобритании сравнила Трампа с громким вертолетом

Королева Великобритании Елизавета II сравнила последних президентов США с громким вертолетом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Business Insider.

Прогуливаясь по своему саду в Букингемском дворце в компании телеведущего сэра Дэвида Аттенборо в июне 2017 года, королева услышала шум вертолета и пошутила, что он «звучит, как президент Трамп или президент Обама». «Почему они все время летают вокруг, когда ты хочешь поговорить?», — шутливо возмутилась она.

Елизавета II два раза встречалась с Бараком Обамой в годы его правления, с Дональдом Трампом она не пересекалась, несмотря на посланное ему приглашение посетить Великобританию с государственным визитом.