По делу о незаконном проникновении через территорию Армении в страны Шенгена с поддельными документами имеется 33 обвиняемых: СНБ Армении

В 2017 году СНБ Армении выявила и предотвратила попытки незаконного проникновения через территорию Армении в страны Шенгена, в США, Турцию и др.страны граждан из среднеазиатских и ближневосточных стран с поддельными документами, а также въезд в эти страны граждан Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении, в ходе той же операции были выявлены незаконные мигранты на территории Армении.

По указанным делам привлечены 33 обвиняемых, в том числе, 25 граждан Армении и 8 граждан иных государств. В отношении 19 из них уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд, 2 объявлены в розыск, по делам 12 человек расследование продолжается.

Самыми распространенными были случаи проникновения в страны Шенгена и в Турцию. Переброску мигрантов осуществляли за 350-10.000 долларов, подделывая всевозможные документы, причем, как армянские, так и иных государств. В отдельных случаях проводилось незаконное пересечение границ Армении, минуя КПП.

В одном из раскрытых случаев через территорию Армении в Турцию пытались возвратить депортированных оттуда граждан Узбекистана и Киргизии.

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