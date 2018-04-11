NYT: Трампу рекомендовали нанести массированные удары по нескольким целям в Сирии

Президенту США Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов применения силы против Сирии в ответ на предполагаемое применение химоружия в городе Дума. Опции включают нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня, как передает Арменпресс, об этом сообщила во вторник газета The New York Timesсо ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, Трамп со своими советниками во вторник рассмотрел планы нанесения более ожесточенного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс. В Белом доме считают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск. Поэтому проработка вариантов действий США предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции, поясняет издание.

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Harry Truman отправится в среду из Норфолка (штат Вирджиния) для патрулирования в районе Ближнего Востока, сообщили представители ВМС США. По их словам, авианосец будут сопровождать ракетный крейсер и четыре эсминца. На первом этапе похода к ним присоединится фрегат ВМС Германии.