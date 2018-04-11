Евро превысил 80 рублей

Доллар и евро продолжили активный рост на Московской бирже в среду утром, отыгрывая антироссийские санкции со стороны США, которые вызвали отток иностранного капитала из России; курс доллара поднялся выше 64 руб. впервые с 5 декабря 2016 года, евро в моменте превышал отметку 80 руб. впервые с 10 марта 2016 года, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

На пике роста в первые минуты торгов курс доллара США достигал 64,7675 руб., что на 1,745 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 80,1475 руб., поднявшись почти на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла почти на 2 рубля - до 71,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает падение к доллару и евро, отыгрывая ухудшение внешнеполитической ситуации вокруг России после расширения санкционного списка Соединенными Штатами. Участники рынка также опасаются обострения ситуации вокруг Сирии, что может грозить новыми антироссийскими санкциями, затрагивающими в том числе и долговые бумаги, поскольку США и их союзники обвинили Россию в пособничестве режиму Башара Асада, который, по их заявлениям, повинен в новой химической атаке в районе города Дума.