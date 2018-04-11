Умер болгарский композитор Тончо Русев

Болгарский композитор Тончо Русев, автор первых песен Филиппа Киркорова скончался в возрасте 85 лет. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил на своей странице в Instagram Киркоров.

"Печальная весть только что ко мне прилетела-пришла из Болгарии - не стало великого болгарского композитора Тончо Русева, он скончался сегодня на 86-м году жизни... Именно он был автором моих первых песен. Примите искренние соболезнования, все члены его семьи и весь болгарский народ, которому дороги эти любимые песни, которые украшали болгарскую эстраду столько лет", - написал певец.

Он отметил, что Русев был автором таких известных песен как "Синбад-мореход", "Ты Ты Ты", "Днем и Ночью" и других.