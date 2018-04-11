Вардан Арамян призвал инвесторов из стран Среднего Востока и Персидского Залива первыми воспользоваться инвестиционными преимуществами Армении

Ежедневная газета на английском языке Gulf News, которая издается в Объединенных Арабских Эмиратах и распространяется в странах Ближнего Востока и Персидского залива, посвятила Армении специальный номер, в котором представлены инвестиционные преимущества Армении. Статьи о государственном имидже и бизнес-среде Армении были подготовлены издательским директором агентства «Global FDI Reports» Паулиной Гальярдо. Специальный номер называется «Where East Meets West» («Там, где встречаются Восток и Запад»). В номере представлены экономический анализ Армении, сферыа с сильным инвестиционным потенциалом (банковская система, возобновляемые источники энергии, туризм, промышленность и т.д.), торговые преференциальные режимы и взаимовыгодные отношения с арабскими государствами.Раздел о технологическом прогрессе Армении называется «Силиконовая долина Кавказа».

Как передает «Арменпресс», Полина Гальярдо подготовила также интервью с Варданом Арамяном.

- За последние 2 года вы занимаете должность министра финансов Армении. Каковы ваши наибольшие успехи?

- 2016 был слабым годом для экономики, однако мы провели налогово-бюджетную политику, которая позволила избежать спада. Этим самым мы обеспечили условия для дальнейшего роста экономики Армении, что нам удалось осуществить в 2017 году. Мы перевыполнили намеченные показатели, укрепили налоговую базу и представили совместно с МВФ правила налогово-бюджетной политики. С этой позиции могу назвать нас чемпионами в регионе. Наши прежние установки были чересчур резкими, что мешало экономическому росту.

-Каково влияние новых установок с позиций инвесторов?

- Мы представили новые фискальные правила всего в течение 4 месяцев, получив техническую поддержку от МВФ. Мы разработали соответствующее законодательство, которое было принято НС Армении. Преимуществом новой налогово-бюджетной политики является то, что она внушает доверие инвесторам, свидетельствуя, что, независимо от личности министра финансов, проводимая политика будет неизменной и обеспечит макроэкономические показатели.

Другими словами, мы основывались на соблюдении канонов игры, одинаковых для всех.

- Каковы самые большие вызовы, которых вы ожидаете в будущем?

- Один из глобальных вызовов – рост криптовалют. По поводу криптовалют и тегнологий Blockchain бытуют различные мнения, и мы должны следить за скоростьюих роста. Капитализация рынка криптовалют достигает 500 млрд долларов, что значительно меньше рынка фиксированных доходов, однако развитие рынка криптовалют идет очень быстрыми темпами. Ни один из министров финансов или руководителей ЦБ в мире не приветствует это явление, однако, процесс неотвратим, и надо искать пути для управления им.