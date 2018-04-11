Израиль поразил объекты ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса на границе

Израильские военные нанесли в среду удары по нескольким военным объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на подрыв фугаса на границе. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном в среду коммюнике.

"Помещенный под прикрытием беспорядков на границе фугас был подорван при подъезде осуществлявшего рутинную деятельность автомобиля инженерных войск с западной стороны разделительного забора, пострадавших нет, - сообщили военные. - В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по нескольким военным целям движения ХАМАС [в секторе Газа]".

С конца марта в столкновениях и беспорядках на границе сектора Газа и Израиля около 30 палестинцев погибли, еще почти 3 тыс. пострадали.



