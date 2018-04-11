Археологи продолжат изучать гомоморфные памятники, обнаруженные при раскопках в Нор-Кармираване в Арцахе

Стартовали раскопки сезона 2018 года в селе Нор-Кармираван в Арцахе. В беседе с «Арменпресс» член археологической группы Арцаха Института археологии и этнографии НАНА, к.а.н. Нжде Еранян рассказал, что раскопки этого года являются продолжением раскопок 2016 года, и целью исследования является выяснить – стоят ли обнаруженные памятники на первоначальнпм месте, или же они были перемещены.

По его словам, изучать гомоморфные памятники, обнаруженные при раскопках в Нор-Кармираване в Арцахе они будут в рамках общего исследования раскопок Тигранакерта и его окрестностей. В данный момент в Арцахе обнаружено около 30 подобных артефактов, и выяснилось, что обнаруженные гомоморфные были перемещены.

«Изучение гомоморфных памятников, обнаруженных при раскопках в Нор-Кармираване в Арцахе, верификация их археологической среды помогут ответить на ряд важных вопросов. Вопросы эти важны как для изучения региона Арцаха и Утика, так и для Кавказа и всей Передней Азии эпохи 1-го тысячелетия до н.э., их истории и культуры. Следовательно, эти исследования привлекут к Арцаху внимание научных кругов и широкой общественности»,- сказал член археологической группы Арцаха Института археологии и этнографии НАНА, к.а.н. Нжде Еранян.

Раскопки продолжатся до конца апреля.