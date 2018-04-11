"Скорая помощь" для выживших в Восточной Гуте: как работают медики
В Восточной Гуте также нет условий для оказания населению медицинской помощи, потому что больницы ещё не работают. Поэтому сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий. Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам "скорой помощи" выстраиваются очереди, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
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