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"Скорая помощь" для выживших в Восточной Гуте: как работают медики


В Восточной Гуте также нет условий для оказания населению медицинской помощи, потому что больницы ещё не работают. Поэтому сирийское правительство организовало в городе работу мобильных амбулаторий. Врачи делают прививки детям и взрослым, проводят консультации, раздают лекарства. К машинам "скорой помощи" выстраиваются очереди, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.




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