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В Бразилии двадцать три человека убиты при попытке побега из тюрьмы


Двадцать три человека были убиты во вторник в результате попытки массового побега заключенных из тюрьмы в бразильском городе Белен, как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство общественной безопасности штата Пара.

По данным ведомства, в результате начавшейся перестрелки погиб один охранник тюрьмы и 22 заключенных. Также есть данные о раненых, сообщает канал Globo.

Побег был тщательно спланирован. Снаружи хорошо вооруженная группа людей напала на здание тюрьмы, используя взрывчатку и огнестрельное оружие. Сообщники заключенных подорвали стену в одном месте. Заключенные также были вооружены.

По данным Национального судебного совета Бразилии, в феврале 2018 года в тюрьме находилось 660 заключенных, что превышает возможности этого места заключения, предназначенного всего для 432 человек.

 

 




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