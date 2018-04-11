Цукерберг рассказал законодателям о защите данных

Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг во вторник в течение почти пяти часов отвечал на вопросы законодателей на совместных слушаниях двух комитетов Сената Конгресса США - юридического, а также по торговле, науке и транспорту. В числе ключевых тем встречи была защита личных данных пользователей, распространение в соцсети заведомо ложной информации, а также применение ее другими государствами в своих интересах, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

За время слушаний предпринимателю не раз пришлось приносить извинения в связи с утверждениями о том, что Facebook якобы воспользовались связанные с Россией структуры, чтобы повлиять на президентскую гонку 2016 года в США, а также из-за недавнего скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

В связи с этим глава Facebook отметил, что в социальной сети стали применять новые средства, основанные на технологии искусственного интеллекта для выявления "фальшивых аккаунтов, которые, возможно, пытаются вмешаться в выборы или распространять заведомо ложную информацию". В результате, по его словам, были заблокированы десятки тысяч аккаунтов, до того, как они смогли "причинить серьезный вред". Цукерберг также заострил внимание на том, что к концу текущего года в Facebook будет более 20 тыс. специалистов по "безопасности и обзору контента".