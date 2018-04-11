В Хабаровске ввели режим ЧС из-за крушения вертолета Ми-8

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера ввели в Хабаровске в связи с крушением вертолета Ми-8. Как передает Арменпресс, об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

"Распоряжением правительства края в границах города Хабаровска введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС завершили поисковые работы на месте крушения. К ликвидации последствий падения вертолета привлекли 219 человек, в распоряжении которых 31 единица техники. Пожар на месте падения вертолета устранили. На месте продолжают работать следователи и сотрудники Росавиации.

В среду днем вертолет Ми-8 авиакомпании "Восток"совершил жесткую посадку в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске. Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.



