Четырехдневка НС Армении. В повестке – голосование по соглашению Армения-ЕС: Прямой эфир

В НС Армении началось второе заседание очередной четырехдневки – первой четырехдневки после перехода к парламентской форме правления. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 93 депутата.

В начале заседания состоится голосование по обсужденным накануне вопросам. Ожидается голосование по соглашению Армения-ЕС.

Как сообщалось ранее, в общую повестку третьей сессии НС Армении шестого созыва включено 10 вопросов, в повестке заседания 10 апреля - 6 вопросов. В повестке – ратификация соглашения Армения-ЕС, на обсуждение вопроса было отведено 3 часа.

В 16:30 в НС Армении прибудут и.о. кабинета министров, которые ответят на вопросы депутатов.