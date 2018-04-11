Демонстрация, установка хачкара: Мероприятия памяти Геноцида армян в Нидерландах начнутся 17-го апреля
Мероприятия по 103-й годовщине Геноцида армян в Нидерландах начнутся 17-го апреля. В беседе с «Арменпресс» председатель «Федерации армянских организаций Голландии» Мато Ахвердян сказал, что в рамках мероприятий по 103-й годовщине Геноцида армян 17-го апреля с площади перед парламентом начнется шествие, протестующее против правительства Нидерландов.
«Как вы знаете, парламент Нидерландов признал Геноцид армян, принял 2 соответствующих документа об этом (2004թ. և 2018թ.- авт.), однако правительство Нидерландов дает Геноциду другое определение, и решения парламента не повлияли на лексикон правительства Нидерландов. Для нас важно, чтобы формулировки правительства Нидерландов были точными. Хотим представить в правительство Нидерландов петицию»,- сказал он.
По его словам, после соответствующего решения парламента о том, что каждые 5 лет кто-то из представителей правительства Нидерландов должен приезжаыь в Армению, чтобы почтитз память жертв Геноцида армян, в этом году впервые состоится подобный визит.
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