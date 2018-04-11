Блок-чейн технологии для экономики Армении

Провозгласив развитие ИТ-отрасли как преимущественное направление развития экономики Армении, правительство обозначило роль блок-чейн технологий для экономики Армении.Как передает «Арменпресс», эти программы включены в приоритеты правительства Армении.

Приняв концепцию создания собственной продукции в этой отрасли и предлагая ее миру, планируется провести в Ереване Первую международную конференцию в формате «Армянский Blockchain форум». 22-го апреля в центре «Тумо» соберутся мировые лидеры этой отрасли – более 600 участников из различных стран, в том числе, из США, Ирландии, Китая, Швейцарии, Украины, РФ, Грузии, Канады, а также из Армении. Согласились приехать и инвесторы, с общим инвестиционным портфелем свыше 10 млрд долларов. Об этом «Арменпресс» рассказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян.

«Блок-чейн технологии – новый тренд, и страны соревнуются в предложении новых, интересных решений в этой отрасли, а целью Армении является идти вперед реалистичными шагами. Наша цель – понять, как мы можем улучшить госуслуги применением блок-чейн технологий, какие это даст преимущества, как повлияет на реформы – начиная с оптимизации, и до искоренения проявлений коррупции. Это будет и хорошая возможность для наших стартаперов – встретиться с потенциальными инвесторами»,- сказал замминистра экономического развития и инвестиций Армении Эмиль Тарасян.

Конференция условно будет состоять из 4 частей: в первой – представят мировой опыт применения блок-чейн технологий, во второй – будут организованы курсы по блок-чейн технологиям и их применению, для встреч инвесторов из частного сектора будут ордельные встречи с представителями госсектора, затем – в формате роуд-шоу, стартаперы представят свои разработки.

Жюри отберет 15 идей-стартапов, которые получат финансирование, пройдут по акселерационным программам и смогут сформировать собственный продукт, нацелившись, кроме армянского, и на международный рынок.

Блок-чейн технологии применимы в тех отраслях, где осуществляются сделки, проводятся регистрации, - например, кадастровые, нотариальные и пр. Создаваемая сеть не позволяет вмешиваться в процессы и проводить записи задним числом, что повышает уровень доверия к системе, нивелируя до нуля коррупционные риски.

Есть страны, где блок-чейн технологии уже применяются в системах управления, а в Армении принятая повестка цифровой Армении открывает широкое поле для их применения.

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