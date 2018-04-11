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Президентские выборы в Азербайджане: Алиев в четвертый раз претендует на кресло президента


В Азербайджане 11 апреля проходят выборы президента страны.

Как передает «Арменпресс», в выборах принимают участие 8 кандидатов: Ильхам Алиев - партия «Ени Азербайджан», самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде - Социал-демократическая партия Азербайджана,Гудрат Гасангулиев - Партия единого народного фронта Азербайджана, Фарадж Гулиев - партия «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев - партия «Муасир Мусават», Рази Нурулллаев - инициативная группа народнофронтовцев, Сардар Джалалоглу - Демократическая партия Азербайджана (ДПА).

Согласно уточненному единому списку избирателей, в Азербайджане 5 млн. 309 тысяч 434 избирателя, включая избирателей, находящихся за границей. 50,78% избирателей – женщины, 49,22%  – мужчины. В дипломатических представительствах и консульствах Азербайджана в 32 странах создан 41 избирательный участок.

Голосование завершится в 19:00. Затем начнется процесс подсчета голосов.


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