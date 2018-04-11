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Состоятся два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов: «Реал» примет «Ювентус», «Бавария» - «Севилью»


11-го апреля состоятся два ответных четвертьфинальных матча Лиги чемпионов. Как передает «Арменпресс», мюнхенская «Бавария» примет испанский клуб «Севилья», мадридский «Реал» примет туринский «Ювентус».

Обе игры начнутся в 22:45 по ереванскому времени.

В первом матче «Бавария» победила со счетом 2:1, а «Реал» забил 3 безответных мяча.


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