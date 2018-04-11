Элина Даниэлян отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка

В Словакии состоялись игры третьего тура индивидуального первенства Европы по шахматам среди женщин.

Как передает «Арменпресс», в третьем туре из представительниц Армении победу одержала только Элина Даниэлян. Анна Саргсян, Сирануш Гукасян, Мария Геворгян потерпели поражение. Лилит Мкртчян, Мария Курсова сыграли вничью.

После третьего тура Элина Даниэлян набрала 2.5 очка и отстает от лидеров на первенстве Европы на пол-очка.