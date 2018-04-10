На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке состоится церемония по случаю 103-й годовщины Геноцида армян

На площади Таймс-сквер в Нью-Йорке 22 апреля состоится церемония по случаю 103-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии также примет участие оперный певец Эли Берберян.

В мероприятии также примут участие конгрессмены, видные ученые и художники. «Таймс-сквер - главная торговая и развлекательная площадь мира. Это очень важное событие для моей нации, и событие такого масштаба усиливает армянский вопрос», - сказал Эли Берберян.

Во время церемонии оперный певец исполнит песню «Hayer Jan», Берберян также исполнит «Оровел» Комитаса.

Певец подчеркнул важность поминовения Геноцида армян, как на моральном, так и на историческом уровнях.