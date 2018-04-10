За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 26 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 9 и 10 апреля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 26 случаев преступлений.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения, в частности, 8 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев присвоения или растраты, 4 случая мошенничества, 3 случая кражи, по 1 случаю вымогательства, хулиганства, обнаружения наркотиков и киберпреступности.

За данный период зарегистрировано 5 случаев добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыт 1 случай квартирной кражи.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 2 человека погибли, 14 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.