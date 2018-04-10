Армяно-российские отношения развивались в результате контактов, основанных на взаимном доверии президентов Саргсяна и Путина: Лавров

В течение последних 10 лет армяно-российские отношения развивались в результате контактов между двумя странами, основанных на взаимном доверии президентов Сержа Саргсяна и Владимира Путина. Как сообщает Арменпресс, об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров в документальном фильме «Терпеливый переговорщик», посвященном 10-летию президентства третьего президента Армении Сержа Саргсяна.

«Отношения между Арменией и Россией являются союзными, стратегическими и партнерскими. Эти термины закреплены в двусторонних договорах, документах ОДКБ, и эти связи включают все сферы деятельности наших народов. За последние 10 лет отношения, безусловно, развивались в результате контактов между нашими странами, основанных на взаимном доверии президентов Сержа Саргсяна и Владимира Путина. Они регулярно встречаются несколько раз в год на самом высоком уровне в Армении и России и на международных конференциях», - сказал Сергей Лавров.

По его словам, за последние 10 лет армяно-российские двусторонние отношения имели стабильный и качественный рост. «Торговый оборот между Арменией и Россией в прошлом году увеличился более чем на 30 процентов по сравнению с 2016 годом, достигнув 1 миллиарда 750 миллионов долларов - это огромная сумма. Российские или армяно-российские совместные предприятия действуют в Армении и приносят пользу экономике», - сказал министр иностранных дел России.

Документальный фильм «Терпеливый переговорщик» представляет внешнюю политику 3-го президента Республики Армения Сержа Саргсяна в 2008-2018 годах. 80-минутный фильм содержит эксклюзивные интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, председателем Фонда Карнеги, бывшим заместителем госсекретаря США Уильямом Бернсом, бывшим послом ЕС в Турции Марком Пиерини, деканом школы права и дипломатии Флетчера бывшим главнокомандующим ВС НАТО в Европе, адмиралом Джеймсом Ставридисом и др.