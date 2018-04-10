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Великобритания придает важность дальнейшему развитию отношений с Арменией: Алан Дункан


Государственный министр Соединенного Королевства по делам Европы и Америки Алан Дункан коснулся церемонии инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна и армяно-британских отношений. 

«Это очень важный день. У нас очень хорошие отношения с Арменией и придаем важность их дальнейшему развитию», - как сообщает  Арменпресс, сказал Алан Дункан, добавив, что об этом свидетельствует его присутствие на церемонии инаугурации.

Армен Саргсян  9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.




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