Глава МИД Республики Арцах принял руководителя программы The HALO Trust в Арцахе

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 10 апреля принял руководителя программы международной неправительственной организации The HALO Trust в Арцахе Майкла Ньютона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Республики Арцах, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся социальной защиты членов семей погибших сотрудников The HALO Trust, а также раненых в результате взрыва мины 29 марта текущего года в Мартакертском районе Республики Арцах. Майкл Ньютон представил ход проводимого организацией расследования инцидента.

Майкл Ньютон вновь выразил признательность правительству Арцаха за оперативную помощь организации, а также лично главе МИД Масису Маиляну за посещение вместе с директором Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Кареном Саргсяном офиса The HALO Trust и оказанную от имени властей Арцаха моральную поддержку.

Масис Маилян подтвердил готовность властей Арцаха и далее оказывать необходимое содействие деятельности The HALO Trust в республике.