Посол уверен в дальнейшем развитии армяно-китайских отношений

Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Армении Тиан Эрлун убежден, что армяно-китайские отношения будут продолжать развиваться после перехода Армении на новую систему управления. Как сообщает Арменпресс, посол сказал об этом после церемонии инаугурации нового президента Республики Армения Армена Саркисяна.

«Я думаю, что это новое историческое событие, когда страна переходит к парламентской системе правления. Я убежден, что преемственность и стабильность наших дружеских отношений будут сохранены, и новые проекты будут иметь лучшее развитие», - сказал посол.

Армен Саргсян 9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.