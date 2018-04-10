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Глава делегации ЕС в Армении коснулся церемонии инаугурации нового президента Армении


Глава делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский коснулся церемонии инаугурации нового президента Армении Армена Саркисяна. 

«Это очень важное для Армении и красивое событие. Такие события являются важной традицией и имеют большое значение для нового президента», - как сообщает Арменпресс, сказал Свитальский.  

Армен Саргсян  9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.




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