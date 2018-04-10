Рубен Варданян возлагает большие надежды на деятельность нового президента Армении Армена Саркисяна
Соучредитель фонда IDEA Рубен Варданян возлагает большие надежды на деятельность нового президента Армении Армена Саркисяна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Рубен Варданян во время брифинга с журналистами после инаугурации Армена Саркисяна.
«Я взволнован, и у меня много надежд. Это очень важный шаг для общего пути развития нашей армянской нации. Надеюсь, наши ожидания и надежды будут реализованы, даже во много раз больше, чем мы ожидаем», - сказал Рубен Варданян.
Армен Саргсян 9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.