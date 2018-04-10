Соучредитель фонда IDEA Рубен Варданян возлагает большие надежды на деятельность нового президента Армении Армена Саркисяна. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил Рубен Варданян во время брифинга с журналистами после инаугурации Армена Саркисяна.

«Я взволнован, и у меня много надежд. Это очень важный шаг для общего пути развития нашей армянской нации. Надеюсь, наши ожидания и надежды будут реализованы, даже во много раз больше, чем мы ожидаем», - сказал Рубен Варданян.

Армен Саргсян 9 апреля на специальном заседании Национального Собрания РА с принесением народу присяги вступил в должность 4-го президента Республики Армения. Для торжественной церемонии вступления Армена Саргсяна в должность 4-го президента Республики Армения 9 апреля было созвано специальное заседание Национального Собрания в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване.