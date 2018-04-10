Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 10-04-18

ЕРЕВАН, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 10 апреля, курс доллара США вырос на 0.88 драмa и составил 481.76 драм. Курс евро вырос на 3.82 драмa и составил 593.67 драм. Курс российского рубля сократился на 0.38 драмa и составил 7.71 драм. Курс британского фунта вырос на 4.95 драмa и составил 682.61 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 49.28 драмa и составила 20630.5 драм. Цена серебра выросла на 1.47 драмa и составила 253.09 драм. Цена платины выросла на 211.64 драмa и составила 14296.29 драм.