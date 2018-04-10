Азиатские индексы - 10-04-18

ТОКИО, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 21794.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1731.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.66% и составил 3190.32 пункта, а HANG SENG вырос на 1.65% и составил 30728.74 пункта.