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Азиатские индексы - 10-04-18


ТОКИО, 10 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.54% и составил 21794.32 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.35% и составил 1731.94 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.66% и составил 3190.32 пункта, а HANG SENG вырос на 1.65% и составил 30728.74 пункта.




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