Цена нефти Brent вновь достигла $70

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2% до $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 2 апреля.





