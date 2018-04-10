Время в Ереване: 11:07:36,   10 Апрель

Цена нефти Brent вновь достигла $70


Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла почти на 2% до $70 за баррель, свидетельствуют данные торгов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В последний раз цена Brent находилась на этом уровне 2 апреля.



 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации