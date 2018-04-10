И.о. министра обороны Армении провел прощальную встречу с послом РФ

Исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Виген Саркисян 10 апреля принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ в Армении Ивана Волынкина по случаю завершения дипломатической миссии в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, Виген Саркисян выразил благодарность Ивану Волынкину за его активную и продуктивную работу, направленную на укрепление армяно-российских межгосударственных отношений во время его пребывания на посту и пожелал ему дальнейших успехов.

В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие пути развития армяно-российского стратегического партнерства, проблемы региональной безопасности и другие представляющие двусторонний интерес вопросы.