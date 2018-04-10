Главы МИД ЕС вновь рассмотрят "дело Скрипаля" и последствия взаимных высылок дипломатов на встрече в Люксембурге 16 апреля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в понедельник Совет ЕС. Второй ключевой темой встречи станет ситуация в Сирии.

"Министры иностранных дел проведут обмен мнениями по России. Они обсудят последнее развитие событий после нападения в Солсбери. Они рассмотрят развитие ситуации после решения Европейского совета (саммита ЕС) 22-23 марта о высылке российских дипломатов из ряда входящих и не входящих в ЕС стран", - говорится в документе.

По Сирии министры рассмотрят гуманитарную и политическую ситуацию в этой стране и заслушают доклад верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о подготовке к конференции доноров помощи Сирии, которая пройдет в Брюсселе с 24 по 25 апреля. В программе встречи не упоминается ситуация вокруг сообщений о якобы произошедшей 7 апреля новой химической атаке в городе Дума в Восточной Гуте.





