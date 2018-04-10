во Франции впервые было подано более 100 тыс. заявок на убежище

Число заявок на предоставление убежища во Франции в 2017 году впервые превысило 100 тыс. Такие данные приводятся в опубликованном в понедельник ежегодном отчете Французского ведомства по защите беженцев и апатридов (OFPRA), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Количество запросов на убежища в 2017 году продолжило расти более заметным образом, чем в 2016 году, когда был отмечен рост на 7,1%. В 2017 году количество запросов достигло 100755, то есть возросло на 17,5% [по сравнению с 2016 годом]", - говорится в докладе.

Согласно статистике, приводимой в документе, до сих пор ни разу в OFPRA не регистрировали за один год 100 тыс. заявок на предоставление статуса беженца. Такая статистика ведется с 1981 года.

После рассмотрения заявок 23958 человек, или 27,2% просителей получили положительный ответ и были помещены под защиту ведомства в статусе беженца. В 2016 году в OFPRA удовлетворили прошения 28,8% соискателей убежища. В ведомстве это снижение объясняют тем, что все больше мигрантов, ищущих во Франции убежища, попадают в категорию экономических мигрантов, а не вынужденных переселенцев, в связи с чем им отвечают отказом.

Основной страной происхождения просителей убежища стала Албания - от граждан этого государства поступило в общей сложности 12131 запросов, что на 60% больше, чем годом ранее. Следом идут Афганистан (6671), Сирия (5824), Гаити (5744), Судан (4823).