В Тегеране пообещали ответить на атаку Израиля по авиабазе в Сирии

Помощник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти во вторник заявил, что Тегеран не оставит без ответа удар ВВС Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс, как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ИРНА.

По его словам, атака "не останется без ответа". Он также отметил, что удар по авиабазе является "преступлением Израиля".

Велаяти находится с визитом в Сирии, где проходит первый в истории саммит исламского единства. У помощника верховного лидера Ирана запланированы переговоры с рядом высокопоставленных сирийских чиновников, в ходе которых будет обсуждаться ситуация в регионе и двусторонние отношения.

Накануне официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Тегеран решительно осуждает авиаудар Израиля по авиабазе в Сирии, в ходе которого погибли 14 человек. Как сообщило агентство "Тасним", среди жертв - семь граждан Ирана.