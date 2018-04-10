Электрический седан Pininfarina проедет без подзарядки 1000 километров

Дизайнерский дом Pininfarina представит на автосалоне в Пекине два новых концепт-кара, разработанных в сотрудничестве с гонконгской компанией Hybrid Kinetic Group. Одним из них станет электрический седан H500, изображения которого ателье опубликовало в своем твиттере, передает Арменпресс.

Дополнительной информации о новинке пока не сообщается. Предположительно, технологически H500 будет повторять предыдущие концепт-кары Pininfarina: в частности, речь идет о купе HK GT, оснащенном гибридной силовой установкой с микротурбогенератором. На одной зарядке седан сможет проезжать до тысячи километров.

Сотрудничество Pininfarina и Hybrid Kinetic Group началось в 2017 году с выпуска электрического седана H600. Следом за ним компания разработала дизайн кроссоверов K550 и K750, а также купе HK GT.