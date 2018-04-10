Погромы в Мараге были результатом этнической чистки: Давид Бабаян

В Мараге было совершено жестокое преступление, основанное на этнической чистке и политике оккупации армян Арцаха. Как сообщает Арменпресс, коснувшись массовых убийств, совершенных азербайджанскими вооруженными силами в Мараге 10 апреля 1992 года, об этом сказал пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян.

«Принимая во внимание фактор безнаказанности, мы видим, как Азербайджан становится более ненавистным и фашистским государством. Международное сообщество должно осудить преступление, совершенное в Мараге. Игнорирование подобных зверств создает новую почву для таких преступлений во многих странах мира, которые могут повториться. Признание этой резни со стороны международного сообщества является одной из наших самых важных и приоритетных задач», - заявил Д. Бабаян.

Напомним, что 10 апреля 1992 года азербайджанский батальон Гуртулуш (1000 солдат) в сопровождении 20 бронетранспортеров захватил село Марага Мартакертского района. На следующий день вооруженным силам Армении удалось освободить село, где они с ужасом обнаружили 43 тела изувеченных мирных жителей. Это были были в основном пожилые и инвалиды, которые не могли покинуть деревню и прятались в подвалах.