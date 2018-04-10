Вардан Минасян снова возглавит сборную Армении по футболу
Вардан Минасян снова возглавит сборную Армении по футболу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Федерация футбола Армении.
10 апреля Исполнительный комитет ФФА провел свою очередное заседания. Среди вопросов повестки дня было назначение главного тренера сборной Армении.
Президент ФФА Рубен Айрапетян предложил обсудить кандидатуру Вардана Минасяна.
Члены Исполнительного комитета единогласно проголосовали за предложенную кандидатуру, и Вардан Минасян стал главным тренером сборной Армении.
В то же время Армен Гюльбудагянц назначен главным тренером молодежной сборной Армении.
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