Российские военные начали блокировать сигналы беспилотников США в небе над Сирией

Российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией, затрудняя военные операции США, как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал NBC News со ссылкой на четыре источника в американских военных кругах.

По их данным, глушить сигналы американских дронов военные РФ начали несколько недель назад после сообщений возможном неоднократном использовании химоружия в Восточной Гуте. "Российские военные были обеспокоены тем, что американские военнослужащие намерены отомстить за атаки, и начали глушить GPS-системы беспилотников, работающих на этой территории", - сообщает канал.

Один из источников телеканала "подтвердил, что эти действия оказывают влияние на операции американских военнослужащих в Сирии".