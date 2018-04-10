В правительстве обсуждены вопросы, связанные с передвижением и документированием товаров на территории ЕАЭС

На совещании под председательством исполняющего обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян были обсуждены вопросы, связанные с передвижением и документированием товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, были затронуты вопросы отслеживания и маркировки продукции, документарного сопровождения средств идентификации, упрощения бизнес-процессов для предприятий.

Представители Комитета государственных доходов сообщили об инициативе внедрения электронной системы взаимного признания документов для товаров и услуг на территории ЕАЭС, которая была предварительно одобрена странами-членами Союза. Было отмечено, что сейчас идет подготовка технической задачи по внедрению системы.

Карен Карапетян отметил важность упрощения документооборота для хозяйствующих субъектов и поручил руководителям ответственных ведомств внести предложения на различных платформах ЕАЭС.