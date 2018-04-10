Россия предложит ООН резолюцию о расследовании сообщений о химатаке в САР

Россия во вторник предложит Совету безопасности ООН резолюцию с требованием проведения прозрачного расследования сообщений о химической атаке в сирийской Думе, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, ОЗХО должна проводить расследование "обязательно с выездом на место, обязательно с обеспечением сохранности взятых проб на всем пути следования в соответствующие лаборатории и чтобы все это было транспарентно и по-честному".

"Для этого мы сегодня в Совете безопасности предложим проект резолюции, которая будет требовать именно такого расследования в ответ на прямое приглашение сирийского правительства, которое, как вы знаете, уже сегодня было готово принимать экспертов на земле", — заявил Лавров.