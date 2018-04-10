В британской Палате общин спрогнозировали концентрацию 60% мировых богатств у 1% населения к 2030 году

Порядка двух третей мирового благосостояния к 2030 году будет контролироваться 1% населения, свидетельствуют прогноз библиотеки Палаты общин Великобритании, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Эти данные являются предупреждением для мировых лидеров о том, что продолжающееся накопление богатств наиболее состоятельной частью населения будет способствовать росту недоверия и недовольства в обществе, если власти не примут меры для изменения баланса, пишет газета The Guardian.

Согласно опубликованным оценкам, при сохранении трендов, наблюдающихся со времен финансового кризиса 2008 года, богатейшие люди, составляющие 1% населения, будут владеть 64% мировых богатств.

Исследование показывает, что с 2008 года средние темпы роста состояния 1% богатейших людей планеты составляют 6% год, а остальных 99% населения - лишь 3%.

При сохранении этого тренда, к 2030 году состояние богатейших людей мира вырастет до $605 трлн с нынешних $140 трлн, прогнозируют в библиотеке Палаты общин.