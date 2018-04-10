Ученые рассказали, как правильно спать

Правильно составленное расписание ночного отдыха и строгое соблюдение циркадных ритмов позволяет значительно улучшить продуктивность и чувствовать себя бодрым и здоровым, выяснили исследователи из Медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в США, как передает Арменпресс, об этом пишет Science Alert.

Еще одни немаловажным фактором является поза во сне — для того чтобы поддерживать правильное положение головы и шеи, требуются специальные подушки. Для наиболее полного и быстрого расслабления эксперты из Национального фонда сна США советуют подкладывать подушку под ноги в том случае, если человеку комфортнее спать на спине.

Самым плохим положением для сна исследователи назвали отдых на животе, поскольку во время такого отдыха внутренние органы человека испытывают серьезную нагрузку.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что повышение температуры в ночное время негативно влияет на сон.